На Донеччині чоловік ховав у себе вдома зброю та боєприпаси

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В одному з населених пунктів Волноваського району Донецької області 42-річний чоловік ховав зброю та боєприпаси у своєму приватному помешканні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Такий сховок виявили співробітники оперативного підрозділу Донецько-Луганського регіонального управління зі складу Об’єднаних сил.

Вони встановили, що 42-річний громадянин України у підсобному приміщенні заховав пістолет іноземного виробництва калібру 8-мм, один тубус для пострілу ПТРК, два гранатомети РПГ-22, два кумулятивні снаряди, телескопічний прилад спостереження БТР-80 та п’ять сигнальних мін.

Наразі всі небезпечні предмети вилучено та передано компетентним органам. А також до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення у діях громадянина за ч.1 ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами”.

Нагадаємо, з автобуса рейсом до РФ зняли пасажира з автоматом Калашникова і гранатами.

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