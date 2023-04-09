В Донецкой области аэроразведчики уничтожили российский наблюдательный пункт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Донецкой области украинские аэроразведчики ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
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«На Донетчине аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов», - говорится в сообщении.
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С начала полномасштабного вторжения россия потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники.
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