За минулу добу українські захисники «мінуснули» 470 окупантів та 14 ворожих безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни становлять 178 150 осіб. Про це йдеться у повідомлення Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Протягом минулої доби українські захисники знищили 470 окупантів.
Крім того, ворог втратив:
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- танків ‒ 3636 (+0) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
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- артилерійських систем – 2740 (+13) од,
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- РСЗВ – 533 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
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- літаків – 307 (+0) од,
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- гелікоптерів – 292 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
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- спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
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