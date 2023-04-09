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За минулу добу українські захисники «мінуснули» 470 окупантів та 14 ворожих безпілотників

За минулу добу українські захисники «мінуснули» 470 окупантів та 14 ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 815624 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни становлять 178 150 осіб. Про це йдеться у повідомлення Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 470 окупантів.

Крім того, ворог втратив:

  • танків ‒ 3636 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2740 (+13) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
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