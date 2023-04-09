За минувшие сутки украинские защитники "минусовали" 470 оккупантов и 14 вражеских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составляют 178 150 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 470 оккупантов.
Кроме того, враг потерял:
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- танков - 3636 (+0) ед,
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- боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 2740 (+13) ед,
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- РСЗО – 533 (+0) ед,
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- средства ПВО - 282 (+0) ед,
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- самолётов – 307 (+0) ед,
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- вертолётов – 292 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3) ед,
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- специальная техника - 309 (+5).
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