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За минувшие сутки украинские защитники "минусовали" 470 оккупантов и 14 вражеских беспилотников

Киев • УНН

 • 815623 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составляют 178 150 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 470 оккупантов.

Кроме того, враг потерял:

  • танков - 3636 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2740 (+13) ед,
  • РСЗО – 533 (+0) ед,
  • средства ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолётов – 307 (+0) ед,
  • вертолётов – 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3) ед,
  • специальная техника - 309 (+5).
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