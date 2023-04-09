На Донеччині аеророзвідники знищили російський спостережний пункт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Донецькій області українські аеророзвідники ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.
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«На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки.
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