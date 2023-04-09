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На Донеччині аеророзвідники знищили російський спостережний пункт

На Донеччині аеророзвідники знищили російський спостережний пункт

Київ • УНН

 • 723498 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Донецькій області українські аеророзвідники ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Цитата

«На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За минулу добу українські захисники «мінуснули» 470 окупантів та 14 ворожих безпілотників

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