На Донеччині аеророзвідники знищили російський спостережний пункт

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«На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки.

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