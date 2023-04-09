рф втратила понад 10 тисяч одиниць військової техніки – аналітики Oryx
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Oryx.
Деталі
Аналітики зазначають, що українські військові знищили 6 472 одиниць, 304 було пошкоджено, 394 окупанти покинули. Зокрема рф втратила 1 928 танків, 2 281 БМП і 12 кораблів. Також ЗСУ затрофеїли 2 834 одиниці озброєння.
У звіті також йдеться про те, що Україна в період з 24 лютого втратила втричі менше техніки, ніж російські окупанти.
Варто зазначити, що Oryx оприлюднює дані лише про те озброєння, знищення якого підтвержують фото чи відео. Тобто реальна кількість втраченої техніки може бути більшою.
Додамо
За інформацією Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб.