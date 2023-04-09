рф потеряла более 10 тысяч единиц военной техники - аналитики Oryx
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россия потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Oryx.
Детали
Аналитики отмечают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты покинули. В частности рф потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. Также ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.
В отчете также говорится о том, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем российские оккупанты.
Стоит отметить, что Oryx публикует данные только о том вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео. То есть реальное количество потерянной техники может быть больше.
Добавим
По информации Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек.