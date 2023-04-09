рф потеряла более 10 тысяч единиц военной техники - аналитики Oryx

Детали

Аналитики отмечают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты покинули. В частности рф потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. Также ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.

В отчете также говорится о том, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем российские оккупанты.

Стоит отметить, что Oryx публикует данные только о том вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео. То есть реальное количество потерянной техники может быть больше.

Добавим

По информации Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек.