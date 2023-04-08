Ще плюс 570: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3636 (+3) од;
· бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од;
· артилерійських систем – 2727 (+5) од;
· РСЗВ – 533 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 282 (+1) од;
· літаків – 307 (+1) од;
· гелікоптерів – 292 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7);
· крилаті ракети ‒ 911 (+0);
· кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од;
· спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
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