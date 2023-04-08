ЗСУ відбили понад 60 атак противника - Генштаб

ukru
18:26 • 9 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 68022 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 122860 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 147777 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 314551 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 210795 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 188777 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 311424 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458078 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348288 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 218930 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 179620 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 182631 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 135272 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 94940 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 314538 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 311415 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 532208 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 664352 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 685798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 58535 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 94940 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 182631 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 218930 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 213994 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ЗСУ відбили понад 60 атак противника - Генштаб

ЗСУ відбили понад 60 атак противника - Генштаб

Київ • УНН

 • 685420 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася чотириста дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Деталі

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85