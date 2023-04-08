ВСУ отбили более 60 атак противника - Генштаб

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"Слава Украине! Начались четыреста девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

Детали

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 60 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

В течение минувших суток противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекамского. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спирное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское, и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змеевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники вблизи Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял 7 БпЛА, из них: 3 - типа "Орлан", 3 - "Ланцет" и 1 - "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага.