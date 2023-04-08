Еще плюс 570: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 177 680 (+570) человек ликвидировано;
· танков - 3636 (+3) ед;
· боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед;
· артиллерийских систем – 2727 (+5) ед;
· РСЗО – 533 (+0) ед;
· средства ПВО - 282 (+1) ед;
· самолётов – 307 (+1) ед;
· вертолётов – 292 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7);
· крылатые ракеты - 911 (+0);
· корабли /катера - 18 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 5599 (+12) ед;
· специальная техника - 304 (+0).
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