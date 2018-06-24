На Донбассе задержали двух шпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В зоне ответственности оперативно - тактической группировки "Север" мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одним из участков на линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое шпионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север" на странице в Facebook.
После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.
При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержаны собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск.
В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.
"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - добавили в пресс-службе.
Задержанные переданы в правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, в населенном пункте Южное Донецкой области боевики сознательно уничтожили целые улицы.