На Донбассе задержали двух шпионов

После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.



При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержаны собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск.



В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.



"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - добавили в пресс-службе.



Задержанные переданы в правоохранительные органы.



Как сообщал УНН, в населенном пункте Южное Донецкой области боевики сознательно уничтожили целые улицы.