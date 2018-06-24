На Донбасі затримано двох шпигунів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В зоні відповідальності оперативно – тактичного угруповання "Північ" мобільною розвідувальною групою, яка здійснювала спостереження за однією із ділянок лінії зіткнення, були виявлені та затримані двоє шпигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оперативного командування "Північ" на сторінці у Facebook.
Після встановлення їх особистих даних виявилось, що затримані, мали проблеми із законом, а один із них і на теперішній час перебуває у розшуку на території України.
Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько – окупаційних військ.
На даний час перевіряється причетність затриманих на предмет скоєння ними інших злочинів.
"Даний факт в черговий раз доводить про небажання мешканців окупованих територій сприяти діяльності окупантів. Ворог обманами та під тиском залучає мешканців з кримінальним минулим до розвідувальної діяльності за феєричні обіцянки скасування їм вироків", - додали у прес-службі.
Затримані передані до правоохоронних органів.
Як повідомляв УНН, у населеному пункті Південне Донецької області бойовики свідомо знищили цілі вулиці.