На Донбасі затримано двох шпигунів

Після встановлення їх особистих даних виявилось, що затримані, мали проблеми із законом, а один із них і на теперішній час перебуває у розшуку на території України.



Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько – окупаційних військ.



На даний час перевіряється причетність затриманих на предмет скоєння ними інших злочинів.



"Даний факт в черговий раз доводить про небажання мешканців окупованих територій сприяти діяльності окупантів. Ворог обманами та під тиском залучає мешканців з кримінальним минулим до розвідувальної діяльності за феєричні обіцянки скасування їм вироків", - додали у прес-службі.



Затримані передані до правоохоронних органів.



Як повідомляв УНН, у населеному пункті Південне Донецької області бойовики свідомо знищили цілі вулиці.