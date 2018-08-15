На Донбассе погиб украинский морской пехотинец

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей, погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Родину. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего ", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 46 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.



В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.



