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На Донбассе погиб украинский морской пехотинец

Киев • УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Донбассе во время выполнения боевых задач погиб морской пехотинец Федор Балахчи. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

На Донбассе погиб украинский морской пехотинец

"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей, погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Родину. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 46 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.

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