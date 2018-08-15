На Донбасі загинув український морський піхотинець
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Донбасі під час виконання бойових завдань загинув морський піхотинець Федір Балахчі. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає УНН.
"У районі виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької і Луганської областей, загинув наш бойовий побратим - морський піхотинець старший матрос Балахчі Федір Федорович, віддавши своє життя за рідну Батьківщину. Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 14 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення.