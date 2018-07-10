На Донбассе погиб 23-летний боец из Львовской области

“На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий. Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожден в 1995 году. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя”, - говорится в некрологе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, по закону о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Все украинские подразделения, участвующих в боевых действиях на востоке, теперь подчиняются командующему ОС — генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 215 нацгвардейцев.