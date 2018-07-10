На Донбассе погиб 23-летний боец из Львовской области

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52743 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106042 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127492 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134834 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170622 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153908 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182370 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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На Донбассе погиб 23-летний боец из Львовской области

На Донбассе погиб 23-летний боец из Львовской области

Киев  •  УНН

 • 7552 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В зоне боевых действий Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, 10 июля, погиб военнослужащий ВСУ из Львовской области Владимир Лужецкий. Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации, передает УНН.

“На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий. Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожден в 1995 году. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя”, - говорится в некрологе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, по закону о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Все украинские подразделения, участвующих в боевых действиях на востоке, теперь подчиняются командующему ОС — генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 215 нацгвардейцев.

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