На Донбассе погиб 23-летний боец из Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В зоне боевых действий Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, 10 июля, погиб военнослужащий ВСУ из Львовской области Владимир Лужецкий. Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации, передает УНН.
“На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий. Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожден в 1995 году. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя”, - говорится в некрологе.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, по закону о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Все украинские подразделения, участвующих в боевых действиях на востоке, теперь подчиняются командующему ОС — генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли 215 нацгвардейцев.