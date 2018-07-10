На Донбасі загинув 23-річний боєць зі Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У зоні бойових дій Операції об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 10 липня, загинув військовослужбовець ЗСУ зі Львівської області Володимир Лужецький. Про це повідомляється на сайті Львівської обласної державної адміністрації, передає УНН.
“На Донбасі сьогодні, 10 липня, загинув український захисник Володимир Лужецький. Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області. Народжений 1995 року. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого Героя”, — йдеться у некролозі.
Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.
30 квітня 2018 року АТО офіційно завершилася, замість неї, згідно із законом про реінтеграцію Донбасу, почалася операція Об’єднаних сил. Усі українські підрозділи, що беруть участь у бойових діях на сході, тепер підпорядковуються командувачу ОС — генерал-лейтенанту Сергієві Наєву.
З початку російської агресії на Донбасі загинули 215 нацгвардійців.