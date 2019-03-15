На Донбассе зафиксировали более 110 взрывов

Согласно информации по состоянию на 13 марта, в Луганской области зафиксировано более 110 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня произошло на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи нее, а также в районах на северо-запад от р. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска).

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 12 марта в Луганской области было зафиксировано 90 взрывов.

Напомним, уже в первые 24 часа после вступления в силу весеннего перемирие, Специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. С тех пор по состоянию на утро 13 марта Миссией зафиксировано более 4000 нарушений режима прекращения огня.