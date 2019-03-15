На Донбасі зафіксували понад 110 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 110 вибухів у Луганській області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на 13 березня, передає УНН.
Згідно з інформацією, станом на 13 березня, в Луганській області зафіксовано понад 110 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню відбулось на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та поблизу неї, а також у районах на північний-захід від н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська).
Раніше УНН повідомляв, що станом на 12 березня на Луганщині було зафіксовано 90 вибухів.
Нагадаємо, уже в перші 24 години після вступу в силу весняного перемир'я, Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. З тих пір станом на ранок 13 березня Місією зафіксовано понад 4000 порушень режиму припинення вогню.