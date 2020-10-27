На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано 48 обстрелов — ОБСЕ

“В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в области. В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в области”, — говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе с 5 по 18 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 215 нарушений режима прекращения огня, что вдвое меньше, чем за предыдущие две недели. По данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года общее количество жертв среди гражданского населения — 87 человек, из них 14 погибших и 73 раненых.