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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 45613 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67747 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 100578 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117993 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95702 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 100506 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103430 просмотра

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На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано 48 обстрелов — ОБСЕ

На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано 48 обстрелов — ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9483 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете о работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 26 октября, передает УНН.

“В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в области. В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в области”, — говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе с 5 по 18 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 215 нарушений режима прекращения огня, что вдвое меньше, чем за предыдущие две недели. По данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года общее количество жертв среди гражданского населения — 87 человек, из них 14 погибших и 73 раненых.

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