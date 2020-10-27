На Донбасі за минулі вихідні зафіксовано 48 обстрілів – ОБСЄ

“У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в області. У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в області”, — йдеться в звіті.

Нагадаємо, на Донбасі з 5 до 18 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню, що вдвічі менше, ніж за попередні два тижня. За даними СММ ОБСЄ, на Донбасі з початку 2020 року загальна кількість жертв серед цивільного населення — 87 осіб, з них 14 загиблих і 73 поранені.