На Донбассе за сутки произошло 70 боевых столкновений с оккупантами: самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На восточном фланге украинского фронта в течение суток произошло 70 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку и Бахмут, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Детали
Сообщается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 70 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку.
На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалиново, Бердичева, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.
Дополнение
Главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин признал, что его наемники не могут окружить украинские войска в Бахмуте из-за потери позиций на севере и юге города-крепости.