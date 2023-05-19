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На Донбасі за добу відбулося 70 бойових зіткнень з окупантами: найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку

На Донбасі за добу відбулося 70 бойових зіткнень з окупантами: найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. На східному флангу українського фронту протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень між Збройними Силами України та російськими окупантами. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку та Бахмут, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Доповнення

Ватажок ПВК “вагнер” євгеній пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські війська у Бахмуті через втрату позицій на півночі та півдні міста-фортеці.

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