На Донбассе с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43539 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107564 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134987 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111117 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132181 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102194 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104462 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Донбассе с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

На Донбассе с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 6340 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, сегодня, 15 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 5 обстрелов, в том числе вели огонь из тяжелого вооружения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали наши защитники Талаковки.

"Здесь, и в районе Марьинки враг сегодня вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского оккупанты нарушили режим тишины с АГС и вели обстрел из вооружения БМП. С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник нарушал режим тишины в районе Гнутово", - рассказал Гуцуляк.

Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских героев нет.

Напомним, 14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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