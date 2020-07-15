На Донбассе с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, сегодня, 15 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 5 обстрелов, в том числе вели огонь из тяжелого вооружения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали наши защитники Талаковки.
"Здесь, и в районе Марьинки враг сегодня вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского оккупанты нарушили режим тишины с АГС и вели обстрел из вооружения БМП. С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник нарушал режим тишины в районе Гнутово", - рассказал Гуцуляк.
Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских героев нет.
Напомним, 14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.