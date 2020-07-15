На Донбасі з початку доби бойовики п’ять разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 15 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, сьогодні, 15 липня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів, в тому числі вели вогонь з важкого озброєння", - сказав Гуцуляк.

За його словами, розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм зафіксували наші захисники Талаківки.

"Тут, та в районі Мар’їнки ворог сьогодні вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського окупанти порушили режим тиші з АГС та вели обстріл з озброєння БМП. З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник порушував режим тиші в районі Гнутово", - розповів Гуцуляк.

Гуцуляк зазначив, що за наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських героїв немає.

Нагадаємо, 14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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