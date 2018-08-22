На Донбассе от взрыва противопехотной мины погибла местная жительница

"Ранее украинская сторона СЦКК уже неоднократно сообщала о фактах применения вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных противопехотных мин. Об очередном таком случае сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 21 августа 2018 года. В результате взрыва противопехотной мины, установленной боевиками у села Суходол (бывшее Пионерское) Станично-Луганского района погибла местная жительница", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.



