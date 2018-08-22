На Донбасі від вибуху протипіхотної міни загинула місцева жителька
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Біля села Суходіл у Луганській області внаслідок вибуху протипіхотної міни загинула місцева жителька. Про це з посиланням на дані СЦКК повідомляє у Facebook прес-центр Операції об’єднаних сил, передає УНН.
"Раніше українська сторона СЦКК вже неодноразово повідомляла про факти застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених протипіхотних мін. Про черговий такий випадок повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 21 серпня 2018 року. Внаслідок вибуху протипіхотної міни, встановленої бойовиками біля села Суходіл (колишнє Піонерське) Станично-Луганського району загинула місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі чотири рази із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.