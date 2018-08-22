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На Донбасі від вибуху протипіхотної міни загинула місцева жителька

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Біля села Суходіл у Луганській області внаслідок вибуху протипіхотної міни загинула місцева жителька. Про це з посиланням на дані СЦКК повідомляє у Facebook прес-центр Операції об’єднаних сил, передає УНН

На Донбасі від вибуху протипіхотної міни загинула місцева жителька

"Раніше українська сторона СЦКК вже неодноразово повідомляла про факти застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених протипіхотних мін. Про черговий такий випадок повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 21 серпня 2018 року. Внаслідок вибуху протипіхотної міни, встановленої бойовиками біля села Суходіл (колишнє Піонерське) Станично-Луганського району загинула місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі чотири рази із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

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