На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На Донбассе в результате обстрела боевиков, военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Так, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.