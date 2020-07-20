На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

“Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що командування об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Нагадаємо, з початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.