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19 березня, 18:42 • 103751 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148848 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123742 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137917 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141348 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127265 перегляди

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19 березня, 06:32 • 179151 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126014 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125574 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124389 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення несумісне з життям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентру штабу ООС.

“Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що командування об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Нагадаємо, з початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

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