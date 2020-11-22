На Донбассе с начала текущих суток сохраняется режим “тишины” — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики один раз нарушили режим “тишины” на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.
По данным штаба ООС, с начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Как сообщал УНН, по оценкам штаба ООС, с начала действия договоренностей о режиме прекращения огня с 27 июля 2020 года интенсивность обстрелов на Донбассе упала в 5,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.