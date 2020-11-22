На Донбасі від початку поточної доби зберігається режим “тиші” — ООС

“Постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Як повідомляв УНН, за оцінками штабу ООС, від початку дії домовленостей про режим припинення вогню з 27 липня 2020 року інтенсивність обстрілів на Донбасі впала в 5,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року.