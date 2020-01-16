На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. С начала суток боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность”, — говорится в сообщении.
Так, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Сообщается, что восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
вблизи Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета — 10 мин;
неподалеку с Мироновским — со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Луганского — со станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункт Новозвановка — из снайперской винтовки;
дважды рядом с Орехово — из артиллерийских систем калибра 152 мм — 1 снаряд и 82-мм миномета — 1 мина и автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, отметили в пресс-центре.
Напомним, что 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.