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На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. С начала суток боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военнослужащий погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность”, — говорится в сообщении.

Так, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Сообщается, что восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

вблизи Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское — из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета — 10 мин;

неподалеку с Мироновским — со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Луганского — со станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункт Новозвановка — из снайперской винтовки;
дважды рядом с Орехово — из артиллерийских систем калибра 152 мм — 1 снаряд и 82-мм миномета — 1 мина и автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, отметили в пресс-центре.

Напомним, что 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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