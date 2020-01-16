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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3060 перегляди

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На Донбасі у результаті обстрілів бойовиків загинув військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. З початку доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

На Донбасі у результаті обстрілів бойовиків загинув військовий

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність», - сказано у повідомленні.

Так, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Повідомляється, що вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін;

неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету;
поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;
двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 1 снаряд та 82-мм міномету – 1 міна та автоматичного станкового гранатомету.

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, відзначили у пресцентрі.

Нагадаємо, що 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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