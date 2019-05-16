На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 245 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток характеризовался уменьшением по сравнению с предыдущими сутками, особенно в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут". В общем через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в КПВВ "Майорское" пограничники задержали мужчину, который принимал участие в организации проведения так называемых "выборов главы ДНР".