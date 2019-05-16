На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 245 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 40/50; „Мар’їнка“ — 0/80; „Новотроїцьке“ — 15/30; „Гнутове“ — 20/10”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік характеризувався зменшенням порівняно з попередньою добою, особливо у межах дорожнього коридору “Горлівка — Бахмут”. Загалом через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, у КПВВ “Майорське” прикордонники затримали чоловіка, який брав участь в організації проведення так званих “виборів глави ДНР”.