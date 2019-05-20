На Донбассе в очередях на КПВВ застряли 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 250 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 15/35; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 33,1 тысячи человек и 4400 транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика от Международного комитета Красного Креста.