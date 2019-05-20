На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли 250 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 250 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 50/50; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 15/35; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо зменшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 33,1 тисяча осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.