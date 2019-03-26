На Донбассе ранено украинского военного

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения состоянию на 12:00 зафиксировано уже 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.



По его словам, с шести утра российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно заставили врага к дальнейшему соблюдения режима тишины.



Кроме этого, с около восьми утра противник дважды вел обстрелы защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, и после 10:15 применил крупнокалиберные пулеметы по защитникам Красногоровки.



С 11:10, в течение 20 минут, враг совершил обстрел защитников Крымского. С направления села Желобок оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.



"К сожалению, с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказал представитель Минобороны.



Как сообщал УНН, 25 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещеное минскими договоренностями вооружение.