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На Донбассе ранено украинского военного

Киев • УНН

 • 7990 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. С начала текущих суток на линии соприкосновения боевики уже пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

На Донбассе ранено украинского военного

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения состоянию на 12:00 зафиксировано уже 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с шести утра российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно заставили врага к дальнейшему соблюдения режима тишины.

Кроме этого, с около восьми утра противник дважды вел обстрелы защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, и после 10:15 применил крупнокалиберные пулеметы по защитникам Красногоровки.

С 11:10, в течение 20 минут, враг совершил обстрел защитников Крымского. С направления села Желобок оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"К сожалению, с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказал представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, 25 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещеное минскими договоренностями вооружение.

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