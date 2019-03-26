На Донбасі поранено українського військового

"Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення станом на 12:00 зафіксовано вже 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - сказав Гуцуляк.



За його словами, з шостої ранку російські окупанти вели обстріл оборонців Троїцького з протитанкових ракетних комплексів. Протягом 30 хвилин підрозділи Об’єднаних сил адекватно примусили ворога до подальшого дотримання режиму тиші.



Окрім цього, з близько восьмої ранку противник двічі вів обстріли оборонців Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї, та після 10:15 застосував великокаліберні кулемети по захисникам Красногорівки.



З 11:10, протягом 20 хвилин, ворог здійснив обстріл оборонців Кримського. З напрямку села Жолобок окупанти випустили 3 міни 120-го калібру та вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.



"На жаль, від початку цієї доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш оборонець. Наразі він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Стан здоров’я захисника — задовільний", - сказав речник Міноборони.



Як повідомляв УНН, 25 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.