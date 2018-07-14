На Донбассе ранен украинский военный

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

Противник, как отмечается, один раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружения. "Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка. А по защитникам Широкино оккупанты применили 120-миллиметровый миномет", - указали в пресс-центре.

"В результате активных боевых действий российских наемников один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", - добавили в штабе.

Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня, добавили в пресс-центре ООС.