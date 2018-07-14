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На Донбасі поранено українського військового

На Донбасі поранено українського військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. На Донбасі з початку сьогоднішньої доби зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, внаслідок бойових дій одного українського військовослужбовця поранено. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - повідомили у штабі.

Противник, як зазначається, один раз застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння. "Ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС у районах населених пунктів Кримське, Залізне, Авдіївка, Красногорівка. А по захисниках Широкиного окупанти застосували 120-міліметровий міномет", - вказали у прес-центрі.

"Внаслідок активних бойових дій російських найманців один наш воїн отримав поранення. Втрати ворога уточнюються", - додали у штабі.

Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню, додали у прес-центрі ООС.

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