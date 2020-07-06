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На Донбассе из-за перебоев с электричеством обесточена шахта "Котляревская"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. На Донбассе в результате нестабильной подачи электроэнергии была обесточена шахта "Котляревская", под землей оставались люди. Сейчас угрозы их жизни нет, и шахтеры выезжают на поверхность. Об этом в своем Facebook написал член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец, передает УНН.

"Сегодня утром в результате короткого замыкания на высокой стороне, обесточена шахта "Котляревская". В шахте остались люди. Остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины", - отметил он.

По его словам, на предприятие выехала специальная лаборатория. Так, предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности.

"Вместо двух независимых кабельных вводов - шахту системно держат только на одном", - добавил Волынец.

Он добавил, что сейчас жизни шахтеров ничего не угрожает, они выезжают на поверхность.

"Угрозы жизни шахтеров уже нет - они выезжают на поверхность .. Несмотря на противоречивую информацию из разных источников, картина следующая: в результате нестабильной подачи электроэнергии, в сети произошел скачок тока. После первого прыжка - шахта была обесточена около 20 минут. После второго - обесточены северное крыло шахты, а также вентилятор главного проветривания", - резюмировал он.

Напомним, 28 июня в 22:55 на глубине 150 м произошел обвал породы объемом 12 кубических метров на шахте "Привольнянская" в Лисичанське. В зоне аварии находились 4 горняка. Один из них погиб, еще один - травмирован.

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