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Трагедія на шахті на совісті “Центренерго” - Волинець

Трагедія на шахті на совісті “Центренерго” - Волинець

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Одна із причин трагедії на шахті “Привільнянська” в Лисичанську — борги “Центренерго” перед гірниками. Про це у своєму Facebook написав член енергетичного комітету ВР, народний депутат Михайло Волинець, передає УНН.

Зазначимо, що 28 червня о 22:55 на глибині 150 м стався обвал породи обсягом 12 кубічних метрів. В зоні аварії перебували 4 гірники. Один із них загинув, ще один — травмувався. Обставини трагедії на шахті розслідує спецкомісія.

“Вночі місце аварії відвідали члени спеціально створеної комісії. За попередніми висновками, в трагедії винна не тільки природа — нестійкі навколишні породи, тиск, наявність води. Однією з причин попередньо називається нестача лісоматеріалу для укріплення. Станом на сьогодні підприємству заборгували за відвантажене вугілля, в тому числі славнозвісне "Центренерго“. Травмовані й загиблий і на їх совісті”, — пише Волинець.

Шахта “Привільнянська” — не єдине підприємство, яке виживає за рахунок голодних пайків “Центренерго”, додає нардеп. Проблема актуальна для всіх державних вугільних підприємств.

“Через мільйонні борги за відвантажене шахтами вугілля виникають не тільки борги з зарплати, а й ситуації, коли не вистачає коштів на забезпечення безпечних умов праці”, — додає Волинець.

Нагадаємо, “Центренерго” розрахувався з гірниками шахти “Надія” після їх зустрічі з Президентом, та пообіцяв розрахуватися з іншими шахтами.

Водночас голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, якому підпорядковано “Центренерго”, був здивований тим, що шахтарі приїхали в Київ під Офіс Президента через двомісячну невиплату зарплати. Раніше, каже Сенниченко, гірники були більш витримані і вирушали на Київ лише після накопичення "дійсно солідної заборгованості“.

Зазначимо, що з осені минулого року гірники перебувають у простої зокрема через те, що “Центренерго” почало спалювати резервний газ замість українського вугілля, яке вони добувають. При цьому “Центренерго” не розраховувався з гірникам за поставлену продукцію.

Виводити гірників з простою взявся Кабмін. У межах Антикризового енергетичного штабу Міненерго ініціювало пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях, зокрема “Центренерго”. Відповідне розпорядження затверджено Кабміном.

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