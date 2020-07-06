На Донбасі через перебої з електрикою знеструмлено шахту "Котляревська"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Донбасі в результаті нестабільної подачі електроенергії було знеструмлено шахту "Котляревська", під землею залишалися люди. Наразі загрози їх життю немає, і шахтарі виїжджають на поверхню. Про це у своєму Facebook написав член енергетичного комітету ВР, народний депутат Михайло Волинець, передає УНН.
"Сьогодні вранці в результаті короткого замикання на високій стороні, знеструмлено шахту "Котляревська". В копальні залишилися люди. Зупинилися вентилятори головного провітрювання та підіймальні машини", - зазначив він.
За його словами, на підприємство виїхала спеціальна лабораторія. Так, попередня причина аварії - порушення правил техніки безпеки.
"Замість двох незалежних кабельних вводів - шахту системно тримають лише на одному", - додав Волинець.
Він додав, що наразі життю шахтарів нічого не загрожує, вони виїжджають на поверхню.
"Загрози життю шахтарів вже немає - вони виїжджають на поверхню…Не дивлячись на суперечливу інформацію з різних джерел, картина наступна: в результаті нестабільної подачі електроенергії, у мережі відбувся стрибок струму. Після першого стрибка - шахта була знеструмлена близько 20 хвилин. Після другого - знеструмлені північне крило шахти, а також вентилятор головного провітрювання", - підсумував він.
Нагадаємо, 28 червня о 22:55 на глибині 150 м стався обвал породи обсягом 12 кубічних метрів на шахті "Привільнянська" у Лисичанську. В зоні аварії перебували 4 гірники. Один із них загинув, ще один — травмувався.