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На Донбассе боевики применили фосфорные мины

На Донбассе боевики применили фосфорные мины

Киев  •  УНН

 • 9690 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Донбассе российские оккупанты применили фосфорную мину при обстреле позиций украинских военных вблизи Новоселовки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Российские оккупанты не соблюдают ни Минских соглашений, ни международных. Так, недавно они применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским защитникам, которые держат оборону возле Новоселовки (Донецкая обл.) ", - говорится в сообщении.

Как отметил украинский военный Юрий, с 18 мин, которые прилетели на позицию украинских военных, одна оказалась - фосфорной.

"Даже через три дня она продолжала гореть. К счастью, террористы не попали в блиндаж и все остались живы-здоровы. Иначе была бы беда, фосфорную мину невозможно погасить", - отметил военный.

О том, что это была действительно фосфорная мина, свидетельствуют и результаты проверки контролирующими органами, которые обследовали обломки боеприпаса.

Напомним, боевики 24 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал.

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