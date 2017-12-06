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На Донбасі бойовики застосовали фосфорні міни

На Донбасі бойовики застосовали фосфорні міни

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Донбасі російські окупанти застосували фосфорну міну під час обстрілу позицій українських військових поблизу Новоселівки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Російські окупанти не дотримуються ані Мінських угод, ані міжнародних. Так, нещодавно вони застосували фосфорну міну, яку випустили по українським захисникам, які тримають оборону поблизу Новоселівки (Донецька обл.)”, — йдеться в повідомленні.

“Із 18 мін, які прилетіли на нашу позицію, одна виявилася — фосфорною. Навіть через три дні вона продовжувала горіти. На щастя, терористи не влучили в бліндаж і всі лишилися живі-здорові. Інакше була б біда, фосфорну міну неможливо погасити”, — розповідає військовослужбовець Юрій.

Про те, що це була дійсно фосфорна міна, свідчать і результати перевірки контролюючими органами, які обстежили уламки боєприпасу.

Нагадаємо, бойовики 24 рази порушили перемир'я, жоден український воїн не постраждав.

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