На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 22 ноября, боевики шесть раз нарушили режим “тишины”. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что о нарушении режима прекращения огня и использовании боевиками запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК оповещены представители ОБСЕ.
“Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено”, — сообщили в штабе ООС.