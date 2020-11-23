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На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню — ООС

На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню — ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Донбасі минулої доби, 22 листопада, бойовики шість разів порушили режим “тиші”. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

“Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського — зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

“Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено”, — повідомили в штабі ООС.

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