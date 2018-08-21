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На Донбассе активизировалась деятельность российских пропагандистов - разведка

Киев • УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей активизировалась деятельность российских пропагандистов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

На Донбассе активизировалась деятельность российских пропагандистов - разведка

Так, по информации разведки, РФ наращивает усилия по реализации так называемой "гуманитарной программы воссоединения Донбасса", в том числе путем привлечения потенциала медицинских учреждений временно оккупированных территорий Донбасса, большинство из которых оказались под руководством прибывшего из России административного и медицинского персонала.

"В указанных медицинских учреждениях активизировалась деятельность российских пропагандистов, которые в обмен на льготы при лечении, заставляют больных и их родственников участвовать в распространении пророссийской, то есть, ложной и искаженной информации, в том числе за пределами временно оккупированных территорий. В то же время организовано осуществляется психологическое воздействие на лиц, посещающих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и обращаются за медицинской помощью ", - рассказал Д.Гуцуляк.

Он добавил, что российская медицинская политика вызывает недовольство и протесты местного населения, не соглашается пользоваться льготами так называемых "гуманитарных программ" и поэтому ограниченно в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию.

"Кроме того, среди местных медиков растет возмущение задержкой заработной платы на два и более месяцев и принуждение российского руководства предоставлять в первую очередь бесплатные медицинские услуги так называемым "льготникам" из числа оккупантов", - резюмировал Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

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