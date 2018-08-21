На Донбассе активизировалась деятельность российских пропагандистов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей активизировалась деятельность российских пропагандистов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, по информации разведки, РФ наращивает усилия по реализации так называемой "гуманитарной программы воссоединения Донбасса", в том числе путем привлечения потенциала медицинских учреждений временно оккупированных территорий Донбасса, большинство из которых оказались под руководством прибывшего из России административного и медицинского персонала.
"В указанных медицинских учреждениях активизировалась деятельность российских пропагандистов, которые в обмен на льготы при лечении, заставляют больных и их родственников участвовать в распространении пророссийской, то есть, ложной и искаженной информации, в том числе за пределами временно оккупированных территорий. В то же время организовано осуществляется психологическое воздействие на лиц, посещающих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и обращаются за медицинской помощью ", - рассказал Д.Гуцуляк.
Он добавил, что российская медицинская политика вызывает недовольство и протесты местного населения, не соглашается пользоваться льготами так называемых "гуманитарных программ" и поэтому ограниченно в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию.
"Кроме того, среди местных медиков растет возмущение задержкой заработной платы на два и более месяцев и принуждение российского руководства предоставлять в первую очередь бесплатные медицинские услуги так называемым "льготникам" из числа оккупантов", - резюмировал Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 20 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.