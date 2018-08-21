На Донбасі активізувалась діяльність російських пропагандистів — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На окупованих територіях Луганської та Донецької областей активізувалась діяльність російських пропагандистів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, за інформацією розвідки, РФ нарощує зусилля з реалізації так званої “гуманітарної програми возз’єднання Донбасу”, у тому числі шляхом залучення потенціалу медичних закладів тимчасово окупованих територій Донбасу, більшість з яких опинилися під керівництвом прибулого з Росії адміністративного та медичного персоналу.
“У зазначених медичних закладах активізувалась діяльність російських пропагандистів, які в обмін на пільги при лікуванні, змушують хворих і їх родичів брати участь у розповсюдженні проросійської, тобто, неправдивої та викривленої інформації, у тому числі поза межами тимчасово окупованих територій. Водночас організовано здійснюється психологічний вплив на осіб, які відвідують тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і звертаються за медичною допомогою”, — розповів Д.Гуцуляк.
Він додав, що російська медична політика викликає невдоволення і протести місцевого населення, яке не погоджується користуватись пільгами так званих “гуманітарних програм” і тому обмежено в доступі до належного медичного обслуговування.
“Крім того, серед місцевих медиків зростає обурення затримкою заробітної платні на два і більше місяців та примушення російського керівництва надавати у першу чергу безоплатні медичні послуги так званим „пільговикам“ з числа окупантів”, — резюмував Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 20 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.